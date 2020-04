Per protesta da oltre tre ore sulla gru di piazza Broletto

MANTOVA È salito in quota abbarbicandosi sul braccio meccanico di una gru e da lì, ad una sessantina di metri di altezza, ha minacciato di lasciarsi cadere nel vuoto se non fossero state assecondate le proprie richieste. Momenti di vera e propria apprensione quelli registrati nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Broletto. Mancavano pochi minuti alle 19 quando in un centro storico pressochè deserto è scattato l’allarme. Protagonista del Viorel Cristea 50enne di origini rumene già noto alle forze dell’ordine, dopo aver scalato la gigantesca struttura posizionata accanto a Palazzo del Podestà ha iniziato ad attirare l’attenzione dei pochi passanti urlando e intimando di voler essere ascoltato. L’uomo al momento si trova ancora sulla gru e sta negoziando con i

Carabinieri.