Da lunedì il ripristino del marciapiedi di via Cavour

MANTOVA Da lunedì 26 aprile partirà il ripristino dei marciapiedi di via Cavour manomessi durante i lavori eseguiti nei mesi scorsi. L’intervento avrà una durata complessiva di tre settimane. In ogni momento saranno garantite la viabilità e l’accesso alle abitazioni, ai negozi e ai passi carrai; anche il passaggio pedonale sarà possibile in qualsiasi momento e in sicurezza.

Durante i lavori, invece, non si potranno utilizzare i parcheggi lungo il tratto direttamente interessato: in particolare, dal 26 aprile al 7 maggio i ripristini saranno eseguiti sul lato destro, numeri civici dispari, mentre dal 3 al 14 maggio sul lato opposto, numeri civici pari.