Viadana: in tantissimi hanno preso parte alla tradizionale Notte Bianca

VIADANA A fronte dell’ottimo riscontro avuto dalla Notte Bianca, kermesse promossa dal Comune con il supporto di diverse realtà del territorio svoltasi sabato sera, il vicesindaco ed assessore agli Eventi Alessandro Cavallari ha espresso la propria soddisfazione, condivisa con tutto l’esecutivo guidato dal primo cittadino Nicola Cavatorta, per la grande partecipazione della manifestazione di un weekend ricco di proposte. Infatti, lo scorso fine settimana si è aperto con il coinvolgente live dei Blood Brothers, tributo a Bruce Springsteen in agenda venerdì e che ha riempito piazza Manzoni ed è proseguito appunto con la Notte Bianca. Ad arricchire ulteriormente l’offerta di eventi anche l’esibizione di domenica, dove sul palco dell’Arena in via Al Ponte DArgen D’Amico – nome di punta dell’Afa Festival – ha proposto la propria musica . Tornando alla Notte Bianca, con il proprio intervento Cavallari ha voluto «ringraziare tutti per il grande successo della nostra versione di Notte Bianca, con tutta la sincerità possibile». Un successo frutto di un lavoro di squadra: «Grazie a tutte le Associazioni, a tutte le attività, sponsor e volontari che hanno reso possibile la gestione dell’evento, agli uffici Comunali competenti per l’organizzazione ma soprattutto grazie a tutti i cittadini che hanno deciso di dare anima, partecipazione e vivere la propria città. Insieme si può».