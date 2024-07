Corto circuito a un cavo Enel: black-out a Villastrada

VILLASTRADA (Dosolo) Corto circuito a una linea aerea dell’Enel a Villastrada di Dosolo questa mattina. L’allarme è scattato verso le 10.30 quando alcuni residenti hanno visto delle scintille da una delle linee a 15mila volt. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area a ridosso di un palo dell’Enel. In seguito è stato avvisato lo stesse ente che però stando a quanto appreso avrebbe difficoltà nel reperire personale tecnico da inviare sul posto per riparare il guasto. La conseguenza è un black-out che starebbe interessando buona parte del paese se non l’intero abitato, con tutti i disagi del caso: funzionamento di condizionatori, ventilatori e freezer.