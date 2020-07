De Marchi (Fd’I): i negozi etnici vanno chiusi entro le 20

MANTOVA Il consigliere comunale Luca de Marchi (Fd’I) interviene in merito all’emergenza sicurezza. «Questa escalation criminale deve essere subito fermata», afferma. E in una mozione mirata chiede che il sindaco emetta due ordinanze comunali: «Una che limiti la chiusura dei market etnici alle ore 20, limitando l’apertura anche di nuovi esercizi nell’area del centro cittadino e l’altra che vieti l’apertura di circoli privati nei fondi commerciali siti nell’area del centro storico, nei quali si somministrano bevande, i quali spesso si trasformano in discoteche clandestine». De Marchi chiede inoltre che sia formato un “Nucleo Antidegrado” della Polizia municipale,