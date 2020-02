Viadana. Beve, si mette alla guida e si schianta: finisce nei guai

VIADANA Beve, si mette alla guida e finisce nel fosso. E, dopo qualche giorno, finisce denunciato per guida in stato di ebbrezza. Protagonista della vicenda un cittadino di origine dominicana e residente a Scandiano in provincia di Reggio Emilia, che qualche giorno fa mentre era alla guida del proprio furgone è finito fuori strada andando a carambolare nel fossato. Fortunatamente nell’incidente l’uomo non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato comunque condotto all’ospedale di Parma per gli accertamenti e le verifiche del caso. Proprio in quel frangente, i carabinieri della stazione di Sabbioneta, che erano intervenuti per i rilievi, hanno chiesto al personale ospedaliero di eseguire sull’uomo i test necessari a rinvenire l’eventuale presenza di alcol nel sangue. Risultato positivo, con un valore di 1.32 grammi per litro, ovvero più del doppio del consentito per mettersi alla guida. L’uomo quindi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.