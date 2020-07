Asst: da oggi numero unico per prenotare esami specialistici

MANTOVA A partire da oggi 27 luglio è attivo il numero unico 0376 435800 dell’Asst di Mantova per la prenotazione di visite ed esami specialistici ed esami radiologici. Il cittadino viene guidato nella scelta del tipo di prestazione e della struttura di erogazione. È necessario tenere a portata di mano la tessera sanitaria, il codice fiscale e l’impegnativa del medico.

Il servizio, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, è stato attivato per facilitare il contatto con i punti di prenotazione senza bisogno di recarsi agli sportelli, in accordo con le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus.

In alternativa è possibile prenotare compilando il form online presente sul sito internet dell’ASST di Mantova alla pagina https://www.asst-mantova.it/come-prenotare-visite-ed-esami, dove sono indicate tutte le modalità di prenotazione disponibili.

Il riferimento principale per prenotare rimane il Contact Center Regionale (numero verde) attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi. Si può chiamare sia da rete fissa (800 638 638) che da rete mobile (02 99 95 99).

Per disdire un appuntamento prenotato è possibile inviare un sms o un messaggio WhatsApp al numero aziendale 347 5378083.