Degrado rifiuti in piazza 80° Fanteria e dintorni. Badalucco: “Aspettiamo gli annunciati citybin”

MANTOVA Ancora lamentele dei residenti riguardo al degrado di piazza 80° Fanteria e delle vie laterali, dovuto principalmente alle immondizie depositate per la raccolta differenziata che avrebbero raggiunto limiti di ingombro stradale non solo dei marciapiedi. Una situazione che preoccupa sia per il transito dei pedoni che per il parcheggio dei mezzi, nondimeno per le condizioni igieniche, e che ha spinto il consigliere di Fratelli d’Italia, Catia Badalucco, a presentare un’interrogazione urgente all’assessore competente e all’intera giunta. «Da tempo – afferma Badalucco – i cittadini denunciano il fatto che le stesse immondizie restano ammassate per molte ore davanti ai civici corrispondenti in attesa di essere caricate sugli appositi mezzi della Tea negli orari prestabiliti. A completare il degrado c’è poi il problema dei sacchetti che si rompono o vengono rotti dal passaggio di mezzi con la conseguente fuoriuscita della spazzatura, attirando oltretutto topi e roditori». Questo perché la spazzatura resta sparsa per diverse ore lungo la via. «Uno stato di incuria nel cuore della città che certamente non è una bella pubblicità per il nostro capoluogo – prosegue l’esponente della destra -. In questi giorni ho avuto modo di sentire alcuni residenti, i quali mi hanno confermato che l’amministrazione comunale si era esposta, preannunciando l’intenzione di posizionare nelle vie summenzionate i cosiddetti Citybin (il nuovo sistema per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica, organico, vetro e materiali in alluminio e banda stagnata, che si affianca al classico porta a porta che rimane attivo per carta e residuo secco, ndr) in accordo con Tea. A fronte di tutto ciò sarebbe il caso che da via Roma facciano chiarezza rispetto i tempi che servono per il posizionamento di questi cassonetti e per le modalità da adottare per risolvere il problema del degrado che investe il centro».

Matteo Vincenzi