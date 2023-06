Ciclisti e incidenti, Mantova maglia grigia

MANTOVA In materia di ciclismo e ciclisti la maglia di cui si parla in genere è la maglia rosa del leader del giro d’Italia. In materia di incidenti con ciclisti coinvolti, la maglia di cui si parla di più è quella nera. Secondo i dati del Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, in Lombardia la maglia nera per incidenti con ciclisti la indossa la provincia di Brescia mentre per Mantova c’è semmai la maglia grigia, visto che la media è tra i 150 e i 200 incidenti ciclistici all’anno. Una maglia grigia comunque tutt’altro che consolante, visto che tra le vittime dei più recenti di incidenti mortali avvenuti nel Mantovano ci sono proprio due ciclisti (un 74enne di Bozzolo e una 57enne di San Silvestro di Curtatone). Nella graduatoria stilata dal Politecnico, ogni quattro incidenti uno avviene in Lombardia, regione che ne registra nettamente più delle altre: 33.385 in otto anni (dal 2014 al 2021). Negli otto anni presi in esame (i dati sul 2022 saranno pronti a breve) in Lombardia si è verificata una media di 12 incidenti (e feriti) al giorno. Uno mortale ogni otto giorni. Tra le province lombarde, la Città metropolitana di Milano è il contesto in cui si è verificato il maggior numero di incidenti ciclistici, quasi il quadruplo (391%) rispetto alla provincia di Brescia, che segue al secondo posto. Ma in proporzione nel Bresciano si è verificato il maggior numero di decessi: 60 contro i 96 del Milanese. Tutto dipende dalla tipologia delle strade su cui avvengono gli incidenti, extraurbane o urbane, e dalla velocità che si raggiunge. Quasi la metà degli incidenti ciclistici avviene infatti lungo strade con una carreggiata a doppio senso di marcia, lungo un rettilineo. Come Brescia, anche le province di Monza Brianza e di Bergamo hanno una media di oltre un incidente ciclistico al giorno, poco meno nel Varesotto. Tra i 200 e i 150 incidenti ciclistici all’anno si attestano oltre a Mantova anche a Cremona, Pavia e Como. Va meglio a Lecco e Lodi con un incidente ogni 4-5 giorni e a Sondrio con un incidente alla settimana a Sondrio.