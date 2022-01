Convegno “Il dirigente d’azienda, una figura poliedrica. Un viaggio tra dottrina, codice civile, Ccnl e giurisprudenza”

MANTOVA Confindustria Mantova e Federmanager organizzano un webinar dal titolo “Il dirigente d’azienda, una figura poliedrica. Un viaggio tra dottrina, codice civile, Ccnl e giurisprudenza”. L’evento si terrà il 27 gennaio dalle 15 alle 17 e verterà sulla figura del dirigente sotto tutti gli aspetti del lavoro subordinato, evidenziando le caratteristiche principali del rapporto dirigenziale (mansioni, ferie, permessi, cessazione del rapporto di lavoro) per concludere con le caratteristiche dello specifico rapporto di amministratore di società.

Relatori saranno il presidente di Federmanager Mantova, Luciano Marchiori, il funzionario dell’area sindacale di Confindustria Mantova, l’avvocato giuslavorista Arturo Strullato, moderati da Mario Mora consigliere dell’area sindacale e previdenziale di Federmanager Mantova.

La volontà di organizzare un convegno su questa materia nasce dal progetto Empowerment lanciato da Federmanager nazionale coinvolge le federazioni locali per fornire sempre maggiori servizi ai propri iscritti in materie assicurative, previdenziali, legali e contrattuali. Ferma restando la possibilità dell’iscritto di rivolgersi direttamente a livello nazionale, la federazione di Mantova, che vanta un’importante tradizione nel capo dell’assistenza sulle varie materie di interesse del dirigente, o direttamente o tramite professionisti associati, ha ritenuto di affrontare un tema su un argomento che sull’esperienza maturata ha mostrato non essere molto conosciuto come la figura del dirigente d’azienda. Figura sicuramente poliedrica in quanto può essere intesa come alter ego dell’imprenditore (originaria definizione), lavoratore subordinato ed anche in una versione più moderna come amministratore della società stessa.

Per affrontare tale argomento si è ritenuto di consolidare il rapporto di collaborazione con Confindustria di Mantova che rappresenta le controparti dei dirigenti (imprese) e che da diversi anni è in sinergia con l’associazione nazionale e con quella locale di Mantova in quanto pur nella distinzione dei ruoli sono state trovate delle convergenze su temi comuni e dal cui positivo sviluppo dipende anche oggi più che mai la ripresa dell’economia e l’attuazione del PNRR assolutamente centrale per l’Italia. Il contratto nazionale di categoria ne è un esempio, in quanto unico rinnovato alla naturale scadenza, grazie agli ottimi rapporti tra i rispettivi presidenti al momento della stipula, e attualmente ribaditi tra gli attuali presidenti. Nel merito sono stati previsti o migliorati diversi istituti presidiati da enti bilaterali il più rilavante dei quali tenuto conto del momento che stiamo vivendo è l’outplacement che Federmanager sta attuando a tutti i livelli tramite 4.Manager con l’ambizioso ma realistico progetto Rinascita Manageriale. Su altre questioni soprattutto a livello locale per quanto di interesse ci sono tutte le premesse di una stretta collaborazione tra Federmanager e Confindustria Mantova sia in tema di riqualificazione e occupazione di dirigenti temporaneamente usciti dal mercato del lavoro matchati con le richieste delle imprese per il tramite di Confindustria, sia in tema di individuazione di nuove figure professionali oggi richieste dal mercato del lavoro. Un altro aspetto sul quale ci potrà essere sicuramente una comunità di intenti è il Progetto Alternanza Scuola Lavoro, che vede storicamente impegnata Federmanager ma anche Confindustria e che ci si auspica porterà, in tempi sempre più brevi, alla valorizzazione degli istituti professionali e alla possibilità delle imprese di acquisire nuove professionalità di cui hanno manifestato il bisogno.

Altro obiettivo di Federmanager a livello nazionale e locale è un patto per la dirigenza a 360°, quindi anche per la dirigenza cosiddetta pubblica (enti locali), che veda affermarsi in futuro un’unica categoria che appunto Federmanager si candida a rappresentare. Quanto verrà illustrato nel Convegno potrà essere un momento utile per aprire il confronto anche a livello locale.