“Donne dopo l’8 marzo la storia si ripete”, incontro al Conservatorio Campiani

MANTOVA “Donne dopo l’8 marzo la storia si ripete (5 quadri storici e contemporanei)” è il titolo dell’incontro che si terrà martedì 28 marzo alle 11 nella sede del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” in via della Conciliazione 33 a Mantova. L’evento è in collaborazione con il Comune di Mantova. Parleranno il questore Giannina Roatta, il presidente del Conservatorio Giordano Fermi e l’assessore alle Pari Opportunità Comune di Mantova Chiara Sortino. Seguirà l’Intervento e le letture a cura del giornalista Stefano Scansani e l’attrice e insegnante dell’Accademia Teatrale Francesca Campogalliani. L’accompagnamento musicale sarà a cura degli allievi del Conservatorio.