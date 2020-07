Volley Serie C femminile – L’Inox Rivalta si rinforza con Onyeukwu

RIVALTA SUL MINCIO La giovanissima centrale Amanda Onyeukwu (2001) rinforza il roster dell’Inox Meccanica di Cristian Verri e Cristian Manzoli, ancora impegnato nella serie C lombarda di pallavolo. Dopo aver iniziato la sua esperienza pallavolistica a Piadena, ha continuato il suo percorso formativo e di crescita per due stagioni in B2 nell’Esperia Cremona. Nell’ultima stagione, interrotta per il Coronavirus, ha fatto parte del roster di Corte Catenaccio, impegnato nella Prima divisione mantovana.

L’Esperia Cremona è propietaria del cartellino, il club rivaltese la valuterà nell’imminente nuova stagione, per poi cercare di riscattarlo dal team del Torrazzo.

La presidentessa Clara Savazzi si dice soddisfatta per l’inserimento nel roster che prenderà al torneo di C di Amanda Onyeukwu.

Ora la società è al lavoro per ingaggiare un altro centrale. Potrebbe essere Caterina Gola, nell’ultima stagione al Re/max Intermedia Medole ma di proprietà della Pallavolo Mantova. Un altro obiettivo è reperire una palleggiatrice.