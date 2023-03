Sergio Olivieri invitato al convegno nazionale a Roma

MANTOVA Sergio Olivieri presidente del Comitato Civico Viva Mantova parteciperà al primo Convegno Nazionale dal titolo ‘Restiamo umani, resistere alla transizione digitale dell’Agenda 2030’. in veste di attivista nonchè iscritto all’ordine giornalisti Regione Lombardia come pubblicista ed iscritto all’Associazione Nazionale Stop 5G. L’evento, unico del genere in Italia, si terrà domenica 2 Aprile 2023 a Vicovaro (Roma) con la partecipazione di medici, ricercatori, docenti, esperti, giornalisti, saggisti e pensatori liberi. Cos’è l’Agenda 2030? Cos’è il grande reset e cos’è la Quarta Rivoluzione Industriale? Perché stiamo passando al 5G nella società del tecnocontrollo digitalizzato? Perché una grande fetta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza post-emergenza sanitaria Covid-19 sono destinati alla transizione digitale? Cos’è la Scuola 4.0 e quali progetti si stanno portando avanti sui nativi digitali? Quali saranno gli effetti sanitari di una vita iperconnessa e costantemente immersa nel wireless? Perché la medicina del futuro è la nanomedicina e la nanorobitica? E che cosa è stato trovato nel sangue degli inoculati? Dove ci porterà il metaverso e cos’è il transumanesimo? E infine: perché anche le religioni hanno abbracciato l’Intelligenza artificiale? Cosa sta accadendo all’umanità? Dove sta andando il mondo intero, caduto nella grande Rete? Moderatore del Convegno il Dott. Maurizio Martucci – giornalista, scrittore, portavoce nazionale dell’Alleanza Italiana Stop5G.