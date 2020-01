Minacce alla ex. I carabinieri lo arrestano

QUISTELLO Nella giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio, i carabinieri di Quistello hanno tratto in arresto un cittadino modenese per il reato di maltrattamenti e lesioni in danno della ex fidanzata, residente a Quistello. La triste storia ha inizio il 14 dicembre scorso quando i militari della stazione intervengono nell’abitazione della vittima, allertati dai vicini che udivano grida provenire dall’abitazione. In quel frangente i militari accertavano che l’ex fidanzato si era presentato a casa della donna probabilmente per chiedere un chiarimento, ma il tutto era sfociato in violenza nei riguardi della donna. I militari hanno eseguito tutti gli accertamenti previsti per poter richiedere un’ordinanza di custodia cautelare che il gip di Mantova ha condiviso, ed accogliendone le relative richieste in relazione ai fatti accaduti, disponeva che il soggetto venisse tratto in arresto e condotto presso il carcere di Mantova.