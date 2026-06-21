Duomo, un altro fine settimana sul belvedere

MANTOVA Da venerdì 26 giugno si sale sul campanile della Cattedrale di Mantova, la torre romanica del Duomo. La visita, della durata di circa 30 minuti, consente al pubblico di scoprire la torre, in un percorso di salita arricchito da contenuti storico- artistici (tracce audio). Per il primo weekend il campanile osserverà il seguente orario: venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 apertura ore 10-13 e 14.30-19 (con ultimi accessi alle 12.30 e 18.30). La torre sarà aperta al pubblico nei fine settimana successivi il sabato e la domenica. Il bene è di proprietà della Diocesi ed è gestito da Kalatà, impresa sociale specializzata nella valorizzazione del patrimonio culturale e religioso.