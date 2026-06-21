Castiglione: 120 cittadini chiedono accertamenti sugli scarichi in fossa Marchionale

CASTIGLIONE Da mesi convivono con forti molestie olfattive causate da uno scarico industriale nella fossa Marchionale, in località Prede a Castiglione delle Stiviere. Esasperati da una situazione che si protrae dal periodo pasquale, i residenti hanno deciso di passare all’azione.

I cittadini non sono rimasti infatti in silenzio, subendo passivamente l’accaduto, ma lo hanno a più riprese denunciato agli enti preposti, che non hanno potuto fare altro che procedere con degli accertamenti.

Dato che gli esiti tardavano ad arrivare, i residenti della località si sono organizzati e hanno cercato di informarsi a riguardo. A distanza di poche poche settimane dagli accertamenti condotti da Arpa Mantova, è stata quindi inviata la lettera di richiesta che chiede conto dei risultati di quegli accertamenti.

A firmare la missiva sono stati 120 cittadini, in maggioranza residenti in località Prede in quanto direttamente interessati, ma anche cittadini preoccupati, che vivono in Comuni limitrofi o in territori dove il bacino idrico del fiume Mincio manifesta in modo particolare il degrado ambientale acclarato dai recenti studi in materia ambientale.

La richiesta inoltrata è semplice quanto ovvia: cosa è stato scaricato nella fossa Marchionale? Sono state violate delle leggi? Quali inadempienze dell’azienda responsabile si sono verificate rispetto ai titoli autorizzativi che le sono stati concessi? Quali ripercussioni la riguarderanno?

I destinatari della missiva sono stati tutti gli enti che hanno partecipato al rilascio della autorizzazione unica ambientale di cui è titolare la nota azienda alimentare, a cui si devono i reflui maleodoranti. Resta ora da capire se la volontà di sapere dei cittadini verrà soddisfatta, con quali tempi e con che conseguenze per chi ha inquinato il canale.