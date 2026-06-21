Sabbioneta: il centro culturale va sull’appennino emiliano

SABBIONETA Come tradizione, il centro culturale “A passo d’Uomo” ha organizzato l’annuale Giornata dell’amicizia, appuntamento ormai consolidato nel tempo per rafforzare i legami di fraternità che legano i membri e i simpatizzanti dell’associazione, fondata negli anni Ottanta da don Ennio Asinari e Ines Formis. Meta scelta quest’anno è stato l’appennino emiliano. «La mattinata – spiega il presidente Luigi Gardini – è trascorsa all’insegna della cultura storico-monumentale, con la visita guidata del castello di Montechiarugolo, fortezza situata tra Parma e Reggio Emilia con i suoi affreschi cinquecenteschi e incantevoli giardini all’Italiana. La guida ci ha fatto rivivere un pezzo di storia locale in una suggestiva cornice ancora intatta, nonostante le numerose vicende succedute nei vari secoli trascorsi». Dopo il pranzo, condiviso insieme a Lagrimone, frazione di Tizzano Val Parma in provincia di Parma e tempio della stagionatura dei prosciutti, il gruppo si è raccolto nel monastero di clausura delle clarisse cappuccine dedicato a Santa Chiara. «Una profonda riflessione tenuta da suor Daniela insieme ad una sorella – prosegue Gardini – ci ha immersi nella spiritualità di Santa Chiara e San Francesco nell’ottavo centenario della scomparsa del fraticello di Assisi. Siamo rimasti tutti a bocca aperta nell’ascoltare le suore che ci hanno incantati nel raccontare la storia del loro monastero e la loro esperienza di vita austera ancorata alla Provvidenza, alla preghiera e all’approfondimento della Parola di Dio. Un’esperienza che ha lasciato un significativo segno nella nostra esistenza, spesso vissuta frettolosamente e purtroppo densa di preoccupazioni giornaliere».