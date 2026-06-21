Calcio Serie B – Mantova, contatti con l’Atalanta per un’amichevole il 22 luglio

MANTOVA Il Mantova si radunerà lunedì 13 luglio al Sinergy Center. Dal 20 i biancorossi si trasferiranno a Sirmione per il ritiro (con alloggio a Ponti sul Mincio), dove rimarranno fino al 30. In questo lasso di tempo si giocheranno le prime amichevoli, che lo staff biancorosso sta definendo in questi giorni. C’è un accordo con l’Atalanta per un test da disputarsi il 22 a Zingonia (quasi certamente a porte chiuse), ma ancora nulla di ufficiale. Oltretutto, mercoledì 22 verrà svelato ad Ascoli Piceno il calendario di Serie B. Tornando alle amichevoli dell’Acm, si erano presi contatti con Carpi, Legnago, Ambrosiana, Inter U23. Punto di domanda sull’ormai tradizionale Trofeo Pata con il Castiglione: il Mantova era disposto a giocarlo in luglio, ma gli aloisiani preferirebbero agosto. Tutta da definire anche l’amichevole internazionale: l’avversario indiziato era l’Hoffenheim, da affrontare a Seefeld, in Austria. Si attendono sviluppi.