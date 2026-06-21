Mutui a Mantova: il rialzo dei tassi Bce minaccia la ripresa del mercato immobiliare

MANTOVA L’ultimo aumento dei tassi d’interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) rischia di frenare la spinta positiva che ha caratterizzato il mercato immobiliare lombardo nei primi cinque mesi del 2026. In questo scenario regionale a due velocità, la provincia di Mantova si posiziona nella parte bassa della classifica per entità dei finanziamenti richiesti, configurandosi come un mercato più accessibile rispetto alle grandi metropoli, ma fortemente sensibile alle variazioni del costo del denaro. Secondo i dati dell’Osservatorio Facile.it e Mutui.it analizzati tra gennaio e maggio 2026, il profilo del mutuo a Mantova evidenzia una spiccata cautela da parte dei richiedenti: l’importo medio richiesto è pari a 124.258 euro, decimo posto in Lombardia (supera solo Cremona e Pavia). A Mantova si richiedono in media circa 47.400 euro in meno rispetto a Milano (proimo posto in Lombardia con 171.680 euro). L’età media dei richiedenti è in linea con il trend regionale, dove si assiste a un ringiovanimento della domanda, con un’età media che scende a 38 anni. Per capire l’impatto reale dell’ultimo aumento dei tassi sul budget delle famiglie mantovane, prendiamo come riferimento un mutuo standard parametrato sui valori locali: un finanziamento di 124.000 euro in 25 anni, a copertura del 70% del valore dell’immobile. Il mercato immobiliare di Mantova gode di un vantaggio competitivo strutturale: il valore medio stabile degli immobili (226.448 euro a livello regionale, ma sensibilmente più basso nel mantovano) mantiene le richieste di mutuo sotto la soglia critica dei 130.000 euro. Tuttavia, il calo dell’età media dei richiedenti a 38 anni indica che una fetta importante della domanda è composta da giovani coppie o monoreddito. Per questa fascia di acquirenti, anche un aumento di 16 euro al mese sul tasso variabile può ridurre il potere d’acquisto o spingere verso una più prudente, ma inizialmente più costosa, soluzione a tasso fisso, rischiando di rallentare la crescita del mercato nella seconda metà del 2026.