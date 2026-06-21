Calcio femminile – Mantova, nuovi soci e nuove collaborazioni

MANTOVA La stagione calcistica è terminata da poco, ma il Femminile Mantova Calcio è già al lavoro per la prossima. Nei giorni scorsi si è riunito il Cda, che si è dato come primo obiettivo quello di allargare la compagine. È imminente l’ingresso di tre nuovi soci, in un’ottica di rafforzamento che intende rendere il club biancorosso il punto di riferimento del calcio femminile mantovano.

Il direttivo ha quindi confermato il progetto intrapreso due anni fa, con un occhio di riguardo per le giovani dai 6 ai 13 anni; e con un corposo investimento sugli allenatori professionisti.

Anche nella stagione 2026-27, tutte le compagini dall’Under 15 alla prima squadra che milita in Promozione verranno iscritte ai rispettivi campionati regionali lombardi. A breve verranno ufficializzate un paio di collaborazioni con società limitrofe della città. Confermati anche i campi di gioco: la prima squadra continuerà a giocare a Sarginesco, mentre la “casa” dell’U17 sarà ancora Commessaggio.