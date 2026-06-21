Viadana: lunedì 29 giugno il consiglio di insediamento

VIADANA È stato convocato per il prossimo lunedì 29 giugno alle 20 il primo consiglio comunale del nuovo mandato del sindaco Nicola Cavatorta. Nel corso della seduta verranno affrontati i punti all’ordine del giorno “ordinari”, ovvero quelli previsti dalla legge in occasione dell’insediamento del sindaco. Ecco quindi l’ordine del giorno. Esame della condizione degli eletti a consigliere comunale. Elezione del presidente del consiglio comunale. Elezione del vice presidente del consiglio comunale. Giuramento del sindaco. Comunicazioni di nomina dei componenti della giunta comunale. Elezione della commissione elettorale comunale. Elezione dei consiglieri componenti della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. Approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni.