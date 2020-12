Edicola della solidarietà in via Frattini

MANTOVA La sua edicola si chiama “Il valore delle parole scritte” e già la dice lunga sul pensiero del titolare. Ma Walter Toajari ha dato in questi giorni molta rilevanza anche alle azioni, mettendo in pratica nella sua edicola di via Frattini un gesto assai semplice e significativo, da promuovere perché possa essere conosciuto dal maggior numero di persone possibile e, perchè no, anche copiato: una sera Walter ha avuto l’idea di organizzare qualcosa di utile a chi si trovi in difficoltà, in un periodo che certo non ha alleggerito dal punto di vista economico e sociale i problemi di tutti i giorni.

Pensato e fatto: sulla bella panchina davanti all’edicola ha posto un contenitore con beni di prima necessità, disponibili per chiunque, passando, abbia bisogno di prendere qualcosa da portare a casa.

Lo ha fatto per la prima volta venerdì pomeriggio. E naturalmente buona parte della merce offerta è stata prelevata, dando grande contentezza all’organizzatore dell’iniziativa.

Un atto che dimostra come sia possibile per ciascuno di noi fare qualcosa di utile e immediato per la comunità.

Walter Toajari, infatti, ha per ora rifornito il contenitore con prodotti portati da casa sua, ma chiunque può passare dal negozio e lasciare ciò che ritenga adatto, in particolare beni che abbiano poco bisogno di essere conservati e che abbiano una buona durata prima della scadenza: pasta e scatolame sarebbero ideali, ma l’importante è, per chi lo voglia, poter in qualche modo contribuire.

E, per chi lo desideri, imitare questa semplice azione, per farla diventare virale come i post sui social, però con un risultato un po’ più concreto.

Se è vero, ed è vero, che la crisi sanitaria non porterà ad un nuovo Rinascimento, come da tanti ribadito nei primi tempi della pandemia, resta pur valido il principio che per fortuna ci siano sempre persone con l’intenzione di aiutare gli altri. E capaci di farlo, senza troppo clamore. Ilperf