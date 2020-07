Ciclismo – Affini scalda il motore per il debutto alle Strade Bianche

MANTOVA Continua senza sosta la marcia di avvicinamento alla ripresa della stagione da parte di Edoardo Affini della Mitchelton Scott. Il forte atleta di Buscoldo sarà, infatti, schierato sulla linea di partenza delle “Strade Bianche” in programma sabato a Siena. Il professionista virgiliano sta proseguendo il proprio programma di lavoro e l’obiettivo principale, ovviamente, è quello di giungere nelle condizioni migliori di forma al prestigioso appuntamento in terra toscana. «Chiusa la parentesi in altura – spiega Affini – dove con tre compagni di squadra ho svolto un lavoro specifico per migliorare lo stato fisico e anche la pedalata, sono tornato a casa e in questi giorni sto seguendo un programma di allenamenti che dovrebbero consentirmi di rifinire il tutto. Fisicamente sto bene e penso quindi di presentarmi all’appuntamento di sabato nelle condizioni ideali per non deludere le attese mie, dei miei tecnici e ovviamente dei miei sostenitori. In primo luogo dovrò essere di supporto ai compagni di squadra, poi si vedrà».

Dopo una pausa così lunga, i valori in campo potrebbero subire un rimescolamento con possibili risultati a sorpresa. «Non lo possiamo escludere, ma va comunque sottolineato che vi sono atleti che hanno potuto proseguire l’attività e quindi pensare che si parta tutti alla pari è un po’ difficile. Ma questo non esclude, appunto, risultati a sorpresa».

Dopo il test in Toscana e la partecipazione al Tour nella Repubblica Ceca ci saranno i Campionati Italiani. «Vediamo come evolve la situazione. E’ mia abitudine stare con i piedi a terra e affrontare un impegno alla volta». Affini figura anche tra i preconvocati della Mitchelton Scott per il Giro d’Italia. «La strada per arrivare al Giro è ancora lunga – taglia corto Edoardo – da parte mia l’impegno per conquistarmi un posto non mancherà, vediamo anche per questo come evolverà la stagione».