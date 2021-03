Era ai domiciliari, esce a comprare le sigarette: arrestato dai carabinieri

MANTOVA I carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova hanno arrestato Z.F., 20enne tunisino, pluripregiudicato, per il reato di evasione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per aver consumato una rapina lo scorso 29 gennaio presso il centro commerciale “La Favorita”, è stato sorpreso in flagranza la scorsa notte mentre rincasava. Alla domanda dei militari sul perché non si trovasse all’interno dell’abitazione, lo stesso ammetteva di essere uscito per andare a comprare le sigarette. All’esito dell’udienza del rito direttissimo, presso il Tribunale di Mantova, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari anche per il reato di evasione.