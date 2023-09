Auto contro moto, un ferito davanti all’ospedale

MANTOVA È sbucato con l’auto dall’area di servizio della Tamoil di fronte all’ospedale e non si è accorto che dalla sua sinistra stava sopraggiungendo un uomo in sella al proprio scooter. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, che dopo avere impattato con l’auto è finito a terra. È successo oggi, 20 settembre, verso le 19 in via Lago Paiolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde che ha portato il motociclista, un 67enne, nel vicino pronto soccorso per le cure del caso. Rilievi di legge della Polizia locale.