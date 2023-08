Ferie d’agosto e Festivaletteratura: aumentano i controlli sul territorio

MANTOVA Ulteriore intensificazione dei controlli su tutto il territorio, rispetto a quelli già previsti, in vista degli esodi estivi, con un’attenzione particolare ai punti di snodo dove sono impegnati la Polizia Stradale e l’Arma dei Carabinieri. È quanto è stato disposto ieri durante la riunione in prefettura a Mantova del Comitato Provinciale per la Sicurezza. È stato inoltre previsto il potenziamento dei servizi di controllo straordinario da parte delle forze dell’ordine sul territorio della provincia per prevenire e sanzionare i comportamenti scorretti e pericolosi. I servizi di prevenzione saranno svolti, in particolare, nelle fasce serali e notturne presso i luoghi di maggior affollamento e aggregazione e nelle aree più sensibili con modalità di intervento e di coordinamento tra tutte le forze in campo per la miglior copertura territoriale dei servizi di vigilanza. Nel corso del Comitato è stato anche esaminato il programma e il Piano di Sicurezza predisposto in occasione del Festivaletteratura 2023. Al riguardo accanto alla indicazione delle necessarie misure di vigilanza adeguate all’importanza degli eventi e all’elevato numero dei partecipanti all’appuntamento letterario virgiliano, il prefetto ha disposto che il programma sperimentale di controllo del territorio messo a punto con il capo della procura di Mantova prosegua fino al termine del Festivaletteratura. Il Prefetto inoltre ha invitato le forze dell’ordine a porre la massima attenzione possibile per il contrasto del fenomeno dei furti in abitazione, che, soprattutto durante le assenze per le vacanze estive, richiede un maggior sforzo in termini di presidio del territorio, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza. Dovranno in particolare essere potenziati i controlli, soprattutto nelle aree ritenute più a rischio, con particolare riguardo alle zone più isolate. I rappresentanti delle forze dell’ordine hanno ribadito l’opportunità che i cittadini adottino alcuni fondamentali accorgimenti. In particolare raccomandano di contattare sempre iil 112 in caso di situazioni e persone sospette; rendere sicure porte e finestre con infissi blindati e, se possibile, installare un sistema antifurto