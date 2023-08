Tennis Tavolo f – Gaia Monfardini nel main draw del misto in Brasile

Rio de Janeiro (Bra) Al WTT Contender Rio de Janeiro Gaia Monfardini (n. 111) ha battuto in rimonta, con il punteggio da 0-2 a 3-2 (8-11, 7-11, 11-5, 11-8, 11-5), la portoricana Fabiola Diaz (n. 394), nonostante una prestazione ricca di errori. In serata però la castellana ex Brunetti è stata battuta per 3-1 (11-8, 7-11, 7-11, 6-11) dalla lussemburghese Sarah De Nutte (n. 116), atleta di spessore internazionale, e non è entrata in tabellone. In precedenza con John Oyebode, Gaia aveva invece superato il round 1 del doppio misto, prevalendo per 3-0 (11-5, 11-5, 11-6) sull’inglese Liam Pitchford e sulla gallese Anna Hursey, entrando con merito nel main draw. Nella gara decisiva per accedere alla fase a eliminazione è stata invece eliminata nel doppio con Debora Vivarelli per 3-0 (7-11, 10-12, 7-11) dalla slovacca Tatiana Kukulkova e dalla gallese Anna Hursey, teste di serie n. 1 dei preliminary round.