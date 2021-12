Festival dei Diritti: gli appuntamenti dell’ 11 e del 12 dicembre in provincia di Mantova

MANTOVA Prosegue fino al 12 dicembre il Festival dei Diritti 2021, un contenitore di eventi culturali pensato per promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva. RISVEGLI è il tema che fa da filo conduttore a 146 gli eventi organizzati da 284 enti nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.

Gli appuntamenti di sabato 11 e domenica 12 dicembre a Mantova e provincia:

11 DICEMBRE / IN PRESENZA ORE DALLE 9:00 ALLE 14:00 SALA DELLE COLONNE, CENTRO BARATTA, C. GARIBALDI 88, MANTOVA – GIOCA CON S. LUCIA

Amici Ludici farà giocare i bambini e le famiglie con molti giochi in scatola, in occasione della festa più tradizionale di Mantova. Giochi da tavolo a disposizione per tutte le età. Prenotazione obbligatoria: info@amiciludici.it

Organizzato da: Associazione Ludico Culturale di Promozione Sociale Amici Ludici, in collaborazione con Centro Culturale Baratta

11 DICEMBRE / IN PRESENZA ORE 15:30 CIRCOLO ARCI SALARDI VIA VITTORINO DA FELTRE 81, MANTOVA – SOMALIA CHIAMA ITALIA

L’incontro, rivolto alle associazioni di volontariato, sarà l’occasione per illustrare un progetto svolto dal gruppo di Cooperazione internazionale dell’Associazione Mantovani nel Mondo, Caritas Somalia, Gruppo CIMIC Esercito Italiano in missione di pace in Somalia, che si prefigge principalmente lo scopo di inviare medicinali per minori da 0 a 6 anni, di svolgere una attività di sostegno scolastico con l’invio di materiale didattico e di raccogliere fondi per le attività di cooperazione svolte da Caritas Somalia e dal Contigente di pace dell’Esercito Italiano CIMIC. Prenotazione obbligatoria: segreterialombardinelmondo@gmail.com

Organizzato da: Associazione Mantovani nel Mondo, in collaborazione con Caritas Somalia, Esercito Italiano L’iniziativa fa parte del progetto: Somalia chiama italia

11 DICEMBRE / IN PRESENZA ORE 17:00 BIBLIOTECA MEDIATECA BARATTA, SALA DELLE COLONNE, C. GARIBALDI 88, MANTOVA – UN OSPEDALE IN GUERRA, DI NICO PIRO

“Un Ospedale in guerra” è un documentario del giornalista Nico Piro girato a Kabul a fine 2018, che racconta del conflitto afghano, guerra che dura da quarant’anni, visto dalle corsie dell’ospedale di Emergency nel cuore di Kabul. Il documentario è stato donato ad Emergency affinché l’organizzazione possa usarlo per raccontare le attività messe in campo in Afghanistan. Il film sarà preceduto da una breve performance di danza a cura dell’Ass. Dance Body Sport. Prenotazione obbligatoria: mantova@volontari.emergency.it

Organizzato da: Emergency ONG ONLUS Gruppo di Mantova, in collaborazione con Centro Culturale Baratta e Associazione Dance Body Sport

12 DICEMBRE / IN PRESENZA E ONLINE ORE 16:00 SALA CONSIGLIARE, PIAZZA G. MAZZINI 1, CASTEL GOFFREDO (MN) ONLINE: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/COMUNE.CASTELGOFFREDO – DALLA VIOLENZA DELLE STRAGI ALLA RINASCITA DI UNA NUOVA UMANITÀ

Un incontro in cui parlare di pezzi di nostra storia, ma anche di risvegli di speranza! Interverranno: Manlio Milani Casa della Memoria di Brescia, Silvia Guarneri Avvocato di parte civile della strage di Piazza della Loggia, Elena Zaglio presidente ANPI Alto Mantovano, Marco Righetti CulturArte Solferino. Prenotazione obbligatoria: info@associazionearche.it

Organizzato da: Associazioni in Rete di Castel Goffredo, in collaborazione con ANPI Alto Mantovano – L’iniziativa fa parte del progetto: Più cultura = meno violenza!, finanziato da Regione Lombardia