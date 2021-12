Santa Lucia in ospedale con le forze dell’ordine Evento il 12 dicembre in collaborazione con Abeo

MANTOVA Santa Lucia arriverà nel piazzale dell’ospedale a bordo dei mezzi delle forze dell’ordine, per portare i regali ai bambini.

L’iniziativa è in programma per domenica – 12 dicembre – alle 15.45, organizzata dalle stesse realtà del Torneo delle Sirene, presieduto da Leonardo Cugini, insieme ai colleghi della Questura e con l’aiuto della Prefettura, Abeo e Confcommercio nella persona del presidente Ercole Montanari.

I regali che verranno consegnati a medici ed infermieri, che si occuperanno poi di recapitarli ai bimbi, sono stati devoluti dalla ditta cooperativa Ita.Ca.

È prevista una sfilata con i mezzi di polizia di Stato, carabinieri, finanza, polizia penitenziaria, polizia municipale e una rappresentanza della protezione civile. Santa Lucia arriverà a bordo del camion dei vigili del fuoco.

Si ringrazia anche Astro Buffetti di Porto Mantovano per il supporto.