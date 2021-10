Fiasconaro (M5S): “Disagi linea Mantova-Milano, Regioni affronti il problema”

MANTOVA “Continuano i disagi, lungo la tratta ferroviaria Milano-Mantova, per gli studenti che prendono il treno per le superiori a Mantova o Cremona. Continui i ritardi e le soppressioni di treni.

Una situazione assurda dove Regione sembra fare poco o nulla se non qualche lettera a RFI o Trenitalia ma dimenticandosi che di fatto il servizio è gestito da Trenord, quindi da Regione stessa.” A dirlo il consigliere regionale M5S Lombardia, Andrea Fiasconaro.

“Ancora più assurdo che degli studenti siano costretti a pagarsi di tasca propria il trasporto, rivolgendosi a un privato, e rendendo di fatto evidente il fallimento del trasporto pubblico nella nostra provincia. Un grave problema che, a quanto pare, Regione preferisce non affrontare mai in modo risolutivo.”