Fiasconaro (M5S): il caso di Quistello è soltanto la punta dell’iceberg

MANTOVA “Le notizie quotidiane che leggiamo sulla stampa locale testimoniano la situazione critica in cui versano le Rsa in provincia di Mantova. L’esempio lampante è la casa di riposo I Ciclamini di Quistello, che da questa mattina sta subendo un’evacuazione graduale degli ospiti legata all’emergenza Covid”. Dichiara il consigliere regionale M5S Andrea Fiasconaro. “Quistello rappresenterebbe la punta dell’iceberg – prosegue Fiasconaro -. Sono molto preoccupato per la piega che sta prendendo questa situazione, per cui mi appello a Regione affinché intervenga tempestivamente con misure serie per arginare i danni dovuti all’aumento dei contagi, prima che sia troppo tardi. Soprattutto chiedo a Regione di fare chiarezza sulla reale condizione in cui versa la nostra provincia per quanto riguarda le Rsa”. Conclude Fiasconaro.