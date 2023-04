Basket Serie A2 – Tutti alla Gp Arena: la Staff sfida la Juvi Cremona

Mantova Il peso specifico di ogni partita nel girone Salvezza è enorme e il match di oggi contro la Juvi Cremona (palla a due ore 18) è a dir poco fondamentale. Il secondo stop consecutivo metterebbe la Staff in seria difficoltà di classifica e di fiducia proprio a ridosso del giro di boa del calendario. Il ricordo del brutto approccio a inizio partita e dei 17 punti di scarto accumulati nella trasferta romana contro la Stella Azzurra devono essere spazzati via da una prova maiuscola. Ne ha bisogno la squadra e ne ha bisogno tutto l’ambiente. «Sappiamo di aver commesso degli errori gravi nel finale di gara contro la Stella Azzurra – afferma coach Nicolas Zanco – non possiamo concedere situazioni di questo tipo in una fase della stagione così delicata. In settimana ci siamo allenati bene, facendo tesoro degli errori e affrontando ogni seduta con la cattiveria giusta. Vogliamo dimostrare quello che valiamo sul campo a noi stessi, alla società e a tutti i nostri tifosi. La Juvi Cremona è cambiata tanto nell’ultimo periodo, con gli innesti di Amici e Pianegonda e l’arrivo di coach Moretti. Sembra si sia creata una nuova sinergia in un gruppo guidato da Allen e Douvier. Servirà anche grande attenzione ai giocatori più esperti. Dobbiamo prevalere in ogni sfida individuale e dimostrare di che pasta siamo fatti».

Una vittoria e una sconfitta anche per Cremona, che proverà a espugnare la Grana Padano Arena per lanciarsi nelle zone altissime della classifica. L’analisi di coach Gianluca De Gennaro: «Mantova con l’aggiunta di Sherrill ha trovato maggior equilibrio in un sistema già molto performante. Dopo la sconfitta in casa con Chieti, abbiamo il dovere di andare a Mantova a vender cara la pelle, cercando di lottare su ogni pallone in difesa e giocare in attacco con fluidità, curando i dettagli».

La biglietteria della GP Arena aprirà stamattina dalle 10.30 alle 12 e successivamente a partire dalle ore 16.

Grana Padano Arena, ore 18

Staff Mantova 7 Iannuzzi C, 28 Ross AG, 8 Veronesi AP, 16 Cortese G, 73 Sherrill PM.

Panchina: 0 Lo, 3 Criconia, 14 Janelidze, 27 Vukobrat, 31 Calzavara. All.: Nicolas Zanco.

Juvi Cremona 16 Vincini C, 31 Douvier AG, 15 Giulietti AP, 6 Fanti G, 25 Allen PM.

Panchina: 7 Nasello, 8 Reati, 12 Boglio, 19 Amici, 22 Pianegonda. All.: Gianluca De Gennaro.