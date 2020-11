Basket A2 femminile – MantovAgricoltura prova il colpo a Udine per raggiungere la vetta

SAN GIORGIO Nemmeno il tempo di godersi la vittoria in volata all’overtime contro San Martino di Lupari, che per la MantovAgricoltura è già ora di scendere in campo per recuperare il match della sesta giornata a Udine contro la Libertas Basket School Delser. La palla a due è fissata per le ore 19.30, come sempre il match sarà a porte chiuse ma visibile sul canale YouTube di Udine.

Si preannuncia una sfida complessa per le sangiorgine, chiamate a confermare la striscia positiva contro un’avversaria di pari classifica. Anche Udine, infatti, ha 10 punti (ma con una gara in meno giocata) ed è reduce dalla vittoria di misura (82-79) contro il Sanga Milano. Chi vince, dunque, raggiunge Crema in vetta a quota 12.

Dopo questa gara, ci sarà un periodo di riposo per le biancorosse a fronte del rinvio del match contro Bolzano che si sarebbe dovuto giocare sabato a San Giorgio. Una sosta opportuna per recuperare le varie Battistelli, Bernardoni, Bottazzi, Monica e Petronio, purtroppo assenti anche stasera.

La pivot Elisa Ruffo, veterana del MantovAgricoltura, riparte dall’ultima partita giocata e vinta all’over-time. «Credo che la vittoria di sabato – dice – sia stata realmente una vittoria di cuore: eravamo decimate, la preparazione del match è stata un po’ complicata perché durante gli allenamenti noi mettevamo certamente il tutto per tutto, per forza di cose, però eravamo poche. Ciononostante, siamo arrivate a sabato con la voglia di vincere di sempre. Inizialmente la partita non si era messa nel migliore dei modi, ci stava quasi scivolando via. Siamo riuscite a raddrizzarla a pochi secondi dallo scadere dei 40 minuti e siamo riuscite a ribaltare la serata solo con tanto cuore e con l’apporto di ciascuna di noi. Penso che lo sforzo che abbiamo fatto tutte noi sia stato fondamentale: da Alice Marchi con i suoi canestri decisivi, le battaglie sottocanestro di Florencia Llorente, i punti impossibili di Alice Pizzolato. Tutte abbiamo messo il nostro mattoncino per creare il muro che ci ha portato alla vittoria».

Per Elisa e le sue compagne è già tempo di fare i conti contro un’avversaria temibile, Udine. «Ci troviamo ora ad affrontare una squadra in forma e tra le favorite del campionato. Sarà una partita difficile e complicata, non potremo sicuramente dare nulla per scontato e non farci scoraggiare dalle assenze e dai momenti complicati che abbiamo vissuto. Anche se i tempi sono stretti cercheremo di prepararci nel miglior modo possibile presentandoci con gli occhi infuocati e la nostra solita voglia di vincere». Ruffo conclude, infine, con un pensiero molto positivo nei confronti della squadra e delle compagne. «Pur nelle difficoltà – spiega – stiamo vivendo un buon momento di forma e di fiducia, e dobbiamo continuare così. Stiamo trovando nelle assenze e nelle difficoltà una forza in più: dobbiamo cercare di vincere più partite possibili senza mai voltarci indietro, consapevoli però della strada che abbiamo fatto».