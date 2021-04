Ricercato rintracciato in centro e arrestato dai Carabinieri

MANTOVA Un altro malvivente è stato assicurato alla giustizia dai Carabinieri. I militari della Sezione Radiomobile del Norm di Mantova hanno tratto in arresto la scorsa notte un italiano di 43 anni. L’uomo nella tarda serata era stato notato aggirarsi nella zona di Piazza Cavallotti dalla Polizia Locale che ne segnalava la presenza alla Centrale Operativa del locale Comando Provinciale Carabinieri. Gli immediati accertamenti sul suo conto svolti dagli uomini dell’Arma consentivano di accertare che il soggetto era gravato da un ordine di carcerazione. Il rapido intervento della gazzella dei Carabinieri del Radiomobile, che già pattugliava la zona, con la collaborazione di degli agenti della Polizia Locale, permetteva di rintracciarlo prontamente poco lontano mentre tentava di far perdere le proprie tracce. Al 43enne è stato quindi notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso Ottobre dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. L’uomo dovrà scontare la pena della reclusione di 2 mesi e 20 giorni per una condanna inflittagli dal Tribunale del capoluogo pavese a seguito di un furto aggravato commesso a Vigevano nel 2016. Il catturando, dopo le formalità di rito presso la Caserma di via Chiassi, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale dove sconterà la pena.