Fiumi di Primavera, Giornata Mondiale dell’Acqua, mercoledì 22 marzo sul Lungolago Gonzaga

MANTOVA Torna sulle sponde dei laghi di Mantova, in presenza, e a livello internazionale in modalità online, la manifestazione “Fiumi di Primavera”, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua.

L’importante appuntamento, promosso e organizzato da Labter-Crea Rete di Scuole, in collaborazione con Comune di Mantova, Provincia, Regione, Globe Italia e l’Istituto Superiore Fermi, si svolgerà mercoledì 22 marzo, dalle 9 alle 15, sul Lungolago Gonzaga.

Il programma della giornata è così suddiviso: dalle 9 alle 13 attività generali e creative con laboratori, dimostrazioni, giochi, escursioni in acqua e a terra. Alle 10.30 i saluti delle autorità presso lo stand allestito di fronte all’imbarcadero della motonave Andes e dalle 13 alle 15 iniziative delle singole scuole.

“Dopo tre anni di assenza dovuta al Covid – ha detto il coordinatore di Labter-Crea Sandro Sutti –, il 22 marzo torna in presenza Fiumi di Primavera, l’evento ormai entrato nel calendario scolastico mantovano, che celebrerà per la 23esima volta la Giornata Mondiale dell’Acqua. Ritorna, dunque, un appuntamento importante con grande soddisfazione da parte delle scuole, degli enti, delle associazioni, delle agenzie e delle aziende, che lo chiedevano a gran voce. Saranno presenti circa tremila studenti del territorio mantovano”.

Sulle sponde dei laghi tornerà il “popolo dell’acqua” col suo carico di voci e di colori: laboratori scientifici e creativi, escursioni e azioni di vario genere.

La grande novità dell’edizione 2023 è che accanto all’evento in presenza se ne terrà uno virtuale internazionale, il quale vedrà coinvolti centri di ricerca, università, associazioni e scuole, dall’Australia a Taiwan, dall’India alla Croazia, dall’Italia all’Irlanda per concludersi con la California. L’evento online si potrà seguire sul canale YouTube di Globe Italia: www,globeitalia.it .