Letture, cinema, giochi: a Suzzara un mese denso di appuntamenti

SUZZARA A Suzzara, gli appuntamenti culturali non conoscono ferie, soprattutto nel periodo di agosto. Sono davvero tanti, infatti, gli eventi che animeranno il centro della città del Premio per tutto il mese. Dalle letture animate per i più piccoli ai giochi da tavolo e di ruolo per i giovani, fino ad arrivare al cinema all’aperto e alle conferenze per i più grandi; insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Il sabato, al centro culturale Piazzalunga, proseguono i tre turni, dalle 9.30, di “Me ne leggi un’altra?”, letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni. Domani, alle 21.30, al Cortile Parrocchia dell’Immacolata sarà proiettato “Un giorno di pioggia a New York”, mentre il 3 e il 10 agosto saranno le date delle conferenze ai giardini “Aronne Verona” su Ennio Morricone e Raffaello Sanzio. Tutti i martedì, alle 10, Dario Righi terrà gli appuntamenti con i giochi di ruolo dei Piazzalungagames. Mercoledì 5 e venerdì 7 agosto, alle 18, ai giardini “Gina Bianchi” ci saranno i laboratori per bambini “Estate al Villaggio”, con prenotazione obbligatoria al numero 3497831614. Mercoledì sera, invece, ultimo appuntamento con la rassegna estiva “Suzzara Estate” in piazza Garibaldi alle 21; questa volta sono attese alcune affascinanti performance teatrali. Sabato 22 e sabato 9 agosto, tre turni di letture animate, dalle 9.30, con i volontari di “Nella tana del libro”. Infine, domenica 30 agosto, dalle 8 al Parco San Colombano di Riva di Suzzara ci sarà l’appuntamento, con la sezione mantovana del Wwf, “Un Po per parco”. Si tratta, nello specifico, di minicrociere in barca sul Po e sull’Oglio, partendo da Riva fino ad arrivare al ponte di barche di Torre d’Oglio. Un evento dedicato in particolar modo alle famiglie. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione al numero 3481598638. Ovviamente, ogni evento delle varie rassegne è organizzato in sicurezza nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore.