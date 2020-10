Gang delle Bmw: indagini tra Mantova e Pesaro

MANTOVA I ladri sfondano il vetro e staccano il volante della Bmw. È il secondo caso in meno di un mese ad opera di una una banda di professionisti che in questi ultimi tempi sta colpendo a Pesaro, e che si sarebbe spostata nel capoluogo marchigiano dopo avere messo a segno colpi analoghi anche nel Mantovano. I ladri portano via solamente il volante con tutti i comandi. Un lavoro da professionisti, fatto senza danneggiare questo pezzo, così da assicurarsi la rivendita nel mercato nero. Esiste infatti un mercato clandestino che si approvvigiona in varie parti d’Italia con specialisti che mettono a segno furti di questo tipo. Si tratta di malviventi appartenenti ad alcune bande dell’Est Europa cui fanno gola queste componenti molto avanzate tecnologicamente che possono finire nel mercato nero dei pezzi di ricambio di auto. Nel volante c’è anche l’airbag, è fornito di comandi, come il volume dell’autoradio e l’acceleratore manuale. Ma anche il navigatore e tutto quanto c’è nel cruscotto dei comandi. Una tipologia di furto che prima di Mantova e da ultima di Pesaro è finita nelle cronache di città come Lecco, Modena dove vere e proprie bande hanno colpito più volte in una stessa notte.