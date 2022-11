Grandi eventi a Castel d’Ario per il 130° compleanno di Tazio Nuvolari

Domani, 16 novembre 2022, si celebrano due eventi contemporaneamente legati alla figura di Tazio Nuvolari: il 130° anniversario della nascita del Campione e la 6a edizione della Giornata Mondiale Motorismo Storico.

Questi momenti celebrativi mirati a far conoscere sempre più il grande Nivola sono ospitati a Castel d’Ario con il sostegno e patrocinio dell’amministrazione comunale e istituiti dal Jurassic Car Club sin dal 2017.

Le celebrazioni casteldariesi programmate per domani sono diverse e culmineranno con la conferenza, che si terrà nel pomeriggio (ore 16.00) in Sala Pretoria nel castello.

Il programma si aprirà alle ore 15.00 con la cerimonia ufficiale, che si svolgerà in piazza Nuvolari a Castel d’Ario, con la solenne deposizione di una corona d’alloro sulla statua del grande Campione, alla presenza delle Autorità e di numerosi appassionati a testimoniare il forte interesse per il pilota unita alla passione per i veicoli storici. Successivamente, le Autorità e gli appassionati si sposteranno nel Castello dove prima del convegno verranno consegnati gli attestati di proficua partecipazione agli studenti del corso di restauro dello IAL Lombardia per l’anno 2021-22.

Al convegno dedicato alla figura di Tazio Nuvolari interverranno illustri relatori e storici. Sarà presente Stefano Bruno Galli, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, lo storico Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale degli Italiani con Corrado Lopresto, storico del settore automobilistico e moderatore il nostro collaboratore Attilio Facconi.

A seguire ci sarà la consegna del “PREMIO NUVOLARI”, che la GMMS ha istituito quest’anno e che ogni anno verrà assegnato a personalità che si siano distinte per aver illustrato, con particolare efficacia, la carriera, i trionfi e gli aspetti umani di Tazio Nuvolari. Due di questi riconoscimenti, assegnati alla memoria, saranno destinati rispettivamente al giornalista e scrittore mantovano Cesare De Agostini ed al casteldariese Alberto Soldi nella sua pregressa veste di Presidente della Pro Loco di Castel d’Ario.