Gas, acqua potabile, fibra ottica e telecamere: cantiere in piazza Virgiliana da lunedì

MANTOVA Lunedì 8 maggio 2023 inizieranno i lavori di rifacimento della rete di distribuzione e degli allacciamenti d’utenza del gas naturale e dell’acqua potabile e di posa dei cavidotti per la fibra ottica e le telecamere di sicurezza in piazza Virgiliana. L’intervento terminerà il 18 luglio 2023 e si articolerà in tre fasi:

8 maggio – 18 giugno: da via Sant’Anna (esclusa) fino alla pizzeria (esclusa) con la sola occupazione dell’area adibita a parcheggio;

19 giugno – 2 luglio: dalla pizzeria fino a via Cairoli, con occupazione della corsia di marcia verso la pizzeria e circolazione a senso unico alternato regolata da impianto semaforico;3 –

18 luglio, da via Virgilio (esclusa) a via Sant’Anna (esclusa), con la sola occupazione dell’area adibita a parcheggio.

Durante l’esecuzione dei lavori sarà sempre garantito l’accesso pedonale alle abitazioni e il transito pedonale quando consentito dalle lavorazioni. I passi carrai non saranno accessibili limitatamente al tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere nel tratto interessato (inizio ore 07,30 termine ore 18,00 dei giorni feriali). Gli interventi potrebbero comportare la sospensione per brevi periodi della fornitura del gas e dell’acqua potabile: sarà cura del personale operativo contattare per tempo le utenze interessate per dare informazioni dettagliate.

Per i residenti/domiciliati nel tratto di piazza Virgiliana interessato dai lavori, a semplice richiesta verrà rilasciato il pass gratuito per la sosta nelle limitrofe aree a parcometro. Gli utenti dovranno esporre i propri rifiuti su strada pubblica, nel punto più vicino accessibile agli automezzi del servizio di raccolta.

AVVISO AVANZAMENTO CANTIERE TELERISCALDAMENTO PIAZZALE GRAMSCI

Il cantiere per la riqualificazione delle rete del teleriscaldamento di piazzale Gramsci procede regolarmente e da lunedì 8 fino a domenica 28 maggio interesserà il tratto compreso tra i viali Pasubio e Asiago. Si sottolinea che le date indicate potrebbero subire anticipazioni o slittamenti per motivi tecnici o legati al meteo che saranno puntualmente comunicati ai residenti interessati mediante avvisi porta a porta. I lavori sono progressivi e non si avranno sovrapposizioni con lavorazione in più tratti in contemporanea; non sono previste interferenze con il mercato del venerdì allestito nella piazza. Il parcheggio auto vicino all’area riservata ai cani sarà accessibile ma con ingresso unico dalla perimetrale di piazzale Gramsci lato viale Piave; sarà sempre garantito l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali, mentre i ciclisti dovranno condurre le bici a mano sulla pista ciclabile vicina all’area di cantiere. Le modifiche alla viabilità relative ai viali saranno poste almeno 48 ore prima l’avvio dei lavori. Per la raccolta rifiuti si consiglia di portare i contenitori domestici alle estremità dell’area di cantiere per agevolare il recupero da parte dei mezzi di Mantova Ambiente, rispettando i consueti giorni e orari di esposizione.