Prefetto e Questore di Mantova in visita alla Casa del Sole

CURTATONE Si è tenuta oggi la visita presso la Casa del Sole del Prefetto di Mantova Gerlando Iorio e del Questore di Mantova Giannina Roatta, insieme con il Presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani e l’Assessore ai servizi alla persona del Comune di Curtatone Angela Giovannini, per conoscere direttamente la struttura ed servizi dell’ente di San Silvestro. Guidati dal Presidente Emanuele Torelli, dal Vice Presidente Olga Rita Lotti e dal Direttore Generale Giovanni Rodelli ed alcuni esponenti del CdA della Casa del Sole, la visita ha dato modo di conoscere il maneggio dove si svolge l’Ippoterapia, il padiglione Cantadori dove sono presenti i bambini più gravi ed alcuni servizi all’avanguardia come la piattaforma AKKA Smart. Il Prefetto ed il Questore sono rimasti molto colpiti da una organizzazione così complessa ed articolata e dei tanti servizi anche innovativi che la Casa del Sole propone ai bambini con disabilità. “Ringrazio il Prefetto ed il Questore di Mantova Consigliere – sottolinea il Presidente Emanuele Torelli – per la vicinanza e la volontà di conoscere meglio la nostra particolare realtà.”