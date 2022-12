Gli auguri dell’Associazione Comunali

MANTOVA Anche quest’anno in occasione del Santo Natale è arrivato il momento per il tradizionale scambio degli auguri e ci piace raggiungervi personalmente con questa lettera, per condividere con chi ha potuto presenziare al rinfresco tenutosi presso la sede dell’Associazione Comunali di Mantova. Il Natale ha la magia di riportarci alle nostre tradizioni, ai ricordi dei bellissimi natali della nostra infanzia e giovinezza, quando tutto sembrava magico ed incantato. E’ vero, il Signore ci regala ogni anno la magia di una festa ricca di atmosfere, dove tutti ci sentiamo più buoni, più disponibili e solidali verso gli altri, più sereni e felici di trascorrere questi giorni insieme ai familiari e agli amici più cari. Ma rappresenta anche un’occasione di riflessione per tutti i problemi che ci circondano: da quelli mondiali come le guerre, la pandemia, la fame e la sete, la povertà che spinge i popoli all’emigrazione, a quelli sociali come la disoccupazione e la perdita dei posti di lavoro, i disagi giovanili legati all’uso di alcol e droghe, i bambini abbandonati e maltrattati, gli ammalati che soffrono, l’aumento dei poveri e bisognosi. Tutte queste riflessioni ci rattristano ma ci stimolano ad essere più buoni ed altruisti e ad impegnarci quotidianamente nell’ambito delle nostre professioni e durante le attività svolgiamo nella nostra Associazione per la collettività. Non sarà molto, ma è la base dalla quale vorremmo continuare. Per la nostra Associazione si chiude un 2022 ( ad oggi ben 36 anni di attività ininterrotta) a fronte di un lavoro duro, costante, sempre più impegnativo ma che ci dà forza e ci spinge ad andare avanti. Ogni singolo socio della nostra Associazione rappresenta per noi una piccola stella che tutte insieme formano un firmamento di stelle che brillano con le luci della solidarietà e delle iniziative che rendono questo mondo un po’ migliore. Nel nuovo anno ci aspettano tante sfide e vogliamo impegnarci per vincerle tutte insieme ai voi tutti. Per il momento godiamoci le nostre famiglie, un Natale sereno ed un Capodanno spensierato. Tanti Auguri di cuore dal presidente Sergio Olivieri e dal suo Staff.