Albero cade su strada Cipata: traffico interrotto per mezz’ora

MANTOVA – Un albero di medie dimensioni è crollato in mezzo a strada Cipata ieri poco prima delle 17. Causa della caduta le raffiche di vento che hanno sferzato per tutta la giornata di ieri tanto la città quanto la provincia. Fortunatamente in quel momento per strada non stava passando nessuno e pertanto il crollo della pianta, avvenuto un po’ per ironia della sorte all’incrocio con via dei Caduti, non ha alcun mezzo né eventuali pedoni. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Mantova che hanno provveduto a fermare il traffico mentre una squadra dei vigili del fuoco provvedeva a rimuovere l’albero dalla sede stradale. la viabilità è stata infine ripristinata alle 17.15, poco meno di mezz’ora dopo la segnalazione della caduta. Non è certo la prima volta che un albero viene abbattuto dalle raffiche di vento. Piuttosto inusuale che si capitato con una pianta di medie dimensioni. Non si esclude che si sia trattato di una pianta con il fusto ammalorato.