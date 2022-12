Canneto sull’Oglio, dopo due anni di stop a causa del Covid torna la tradizionale ‘Fiaccolata della Pastorella e Falò della Vigilia di Natale’

CANNETO SULL’OGLIO Dopo due anni di stop a causa del Covid torna sabato la tradizionale “Fiaccolata della Pastorella e Falò della Vigilia di Natale”, organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicolò Ficicchia in collaborazione con le principali associazioni di volontariato del paese dei vivai. La manifestazione prevede la partenza alle ore 22.30 dei gruppi musicali e fiaccole dalla piazza Eroi e Martiri dell’Oratorio parrocchiale e da via Aporti nei pressi della scuola media. Alle ore 23 è previsto l’arrivo dei gruppi in piazza Gramsci per l’accensione del grande falò beneaugurante con intrattenimento musicale del Complesso Bandistico Cannetese e del Gruppo Chitarre dell’Oratorio parrocchiale “San Giovanni Bosco”. Allo scoccare della mezzanotte poi nella vicina chiesa della Madonna del Carmine della centrale via Garibaldi, avrà luogo la celebrazione della solenne Santa Messa della Natività.

Paolo Zordan