Gli rubano la bici mentre è a lezione: la Polizia Locale incastra il ladro grazie alle telecamere in meno di 48 ore

Il furto a Valletta Paiolo

La vicenda è iniziata lo scorso 17 luglio, quando una donna si è presentata insieme al figlio presso gli uffici del Comando di viale Fiume. Il ragazzo ha denunciato che, poco prima, aveva parcheggiato regolarmente la propria bicicletta in una via del quartiere Valletta Paiolo per frequentare una lezione. Al termine dell’attività didattica, appena un’ora più tardi, il velocipede era letteralmente sparito nel nulla.

Il tracciamento e la confessione

Ricevuta la segnalazione, gli agenti del GOM – coordinati dal Comandante nell’ambito delle linee guida sulla polizia giudiziaria dettate dall’Amministrazione comunale – hanno fatto scattare le indagini. L’analisi incrociata dei filmati del moderno sistema di videosorveglianza cittadina ha dato subito i suoi frutti, permettendo di isolare il momento del furto e di dare un volto al sospettato: un uomo di circa cinquant’anni residente nell’hinterland mantovano.

Messo stretto dalle evidenze raccolte e convocato con urgenza in Comando, il cinquantenne non ha potuto fare altro che cedere. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e si è offerto di riconsegnare spontaneamente la bicicletta, riportandola direttamente agli uffici di viale Fiume.

Mezzo restituito e indagini chiuse

Il giorno successivo, una volta concluse tutte le formalità di rito, il ragazzo è potuto rientrare in possesso della sua amata due ruote. Dal Comando di Polizia Locale viene ribadito come questo successo confermi l’importanza fondamentale di sporgere denuncia in modo tempestivo, fattore che permette di attivare subito le telecamere e aumentare drasticamente le probabilità di recupero. Per il cinquantenne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria; l’indagato resta comunque da considerarsi innocente fino alla conclusione del procedimento penale.

– Centrata un’altra operazione lampo da parte della Polizia Locale di Mantova. Grazie alle indagini serrate del Gruppo Operativo Misto (GOM), gli agenti sono riusciti a individuare in meno di 48 ore il responsabile del furto di una bicicletta, restituendo il mezzo al giovanissimo proprietario.