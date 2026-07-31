Raid notturno alla scuola elementare “Bertazzolo”: ladri tentano di sfondare la porta antipanico

MANTOVA – Nel mirino dei malviventi questa volta è finita una scuola cittadina. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova sono intervenuti nelle ultime ore presso la scuola primaria “Bertazzolo”, situata in via della Conciliazione, a seguito della scoperta di un tentativo di intrusione notturna.

L’assalto fallito al plesso scolastico

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma durante il sopralluogo, una banda di ignoti ha preso di mira l’istituto scolastico cercando di penetrare all’interno della struttura. I malviventi si sono concentrati su una delle porte antipanico posizionate al piano terra dell’edificio, provando a forzarla con l’utilizzo di arnesi da scasso. Nonostante i ripetuti sforzi e il danneggiamento dell’infisso, il sistema di chiusura della via d’uscita di sicurezza ha retto l’urto, costringendo i ladri a desistere e a fuggire a mani vuote prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Indagini e verifiche sui danni

I danni complessivi arrecati alla porta antipanico sono ancora in corso di esatta quantificazione da parte del personale scolastico e dei tecnici del Comune. I Carabinieri del Radiomobile hanno avviato le indagini a tutto campo per dare un volto ai responsabili del tentato colpo. Gli investigatori stanno verificando la presenza di impronte o tracce utili nei pressi dell’accesso danneggiato e stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private che coprono l’area di via della Conciliazione e delle strade limitrofe.