Scontro all’incrocio sull’Ostigliese: Fiat Punto finisce contro il guardrail, un ferito lieve

MANTOVA – Traffico in tilt e corsia chiusa nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Ostigliese. Intorno alle 18.20, all’altezza del quartiere di Lunetta, si è verificato un violento scontro stradale che ha visto coinvolte un’Audi Q3 e una Fiat Punto, terminato con una vettura incastrata su un’isola di traffico.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un anziano automobilista classe 1943, residente nel centro cittadino di Mantova, si trovava alla guida della sua Audi Q3 e stava percorrendo via Ostiglia procedendo in direzione di Pontemerlano. Arrivato all’intersezione con via Cristoforo Colombo, l’uomo ha iniziato una manovra di svolta a sinistra per dirigersi verso la zona di Valdaro. Proprio in quel momento, per cause ancora in corso di accertamento, l’Audi è entrata in collisione con una Fiat Punto che viaggiava in direzione opposta, verso Mantova, condotta da un 24enne residente a Salizzole, nel Veronese.

I soccorsi e i disagi alla viabilità

A causa del forte impatto, la Fiat Punto è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, finendo la sua corsa contro il guardrail e rimanendo letteralmente incastrata sull’isola di traffico che delimita l’incrocio. Fortunatamente, il giovane conducente della Punto è uscito del tutto illeso dall’abitacolo e non ha eretto la necessità dell’intervento dei sanitari del 118. Ad avere la peggio è stato invece l’anziano al volante del SUV: l’uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Carlo Poma in codice giallo per accertamenti. Da un primo esame medico, le sue condizioni non risulterebbero comunque gravi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e stabilire le esatte responsabilità del sinistro. Per permettere i soccorsi, la rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico la corsia dell’Ostigliese in direzione Mantova, provocando pesanti rallentamenti alla circolazione nell’ora di punta.