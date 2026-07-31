Raid di furti alla piscina Dugoni: spariti lo zaino di un uomo e i vestiti delle ragazze negli spogliatoi

MANTOVA – Pomeriggio di amara sorpresa e disagi per diversi bagnanti della piscina “Dugoni” di via Monte Grappa. Nella giornata di ieri, la struttura sportiva cittadina è stata presa di mira da ignoti che sono riusciti a mettere a segno una serie di furti a catena, costringendo i frequentatori a richiedere l’intervento dei Carabinieri.

Spariti zaini e vestiti

Il primo colpo accertato ha riguardato un uomo mantovano di 62 anni, a cui è stato sottratto l’intero zaino contenente presumibilmente effetti personali e documenti. Subito dopo, la scoperta si è allargata agli spogliatoi femminili dell’impianto. Qui il ladro (o la banda) ha agito indisturbato arraffando numerosi capi di vestiario. A fare le spese del raid sono state tre giovani donne: una ragazza di 19 anni residente a Porto Mantovano, una di 23 anni e una donna di 30 anni, entrambe residenti a Mantova, rimaste improvvisamente senza i propri indumenti al momento di cambiarsi.

Indagini in corso

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Mantova per raccogliere le testimonianze delle vittime ed eseguire i primi accertamenti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del blitz. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero le immagini delle telecamere di sorveglianza della struttura e i registri degli ingressi del pomeriggio, utili a individuare eventuali movimenti sospetti nei pressi delle zone spogliatoi.