Maxifurto in un’azienda a Volta Mantovana: i ladri spaccano la porta e scappano con 300mila euro di ottone e utensili

VOLTA MANTOVANA – Un colpo da professionisti, pianificato nei minimi dettagli e dal valore economico enorme. È quello messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni di un’azienda di Volta Mantovana, dove una banda di ignoti è riuscita a dileguarsi con un bottino stimato intorno ai 300.000 euro.

Il blitz nella notte

I malviventi sono entrati in azione sfruttando l’oscurità. Dopo aver forzato con successo la porta d’ingresso della ditta, la banda è penetrata nei locali dello stabilimento senza far scattare allarmi tempestivi. Una volta dentro, i ladri si sono diretti a colpo sicuro verso i depositi dei materiali e le aree di lavorazione. Nel mirino è finito un ingente quantitativo di ottone – un metallo il cui valore di mercato è in costante crescita – insieme a numerosi utensili e attrezzature professionali di alto valore. Per caricare e trasportare una tale quantità di materiale pesante, i malviventi hanno quasi certamente utilizzato uno o più mezzi pesanti.

Indagini a tutto campo

La scoperta del furto è avvenuta alla riapertura dell’attività, facendo scattare l’immediata richiesta di aiuto al 112. I Carabinieri della Stazione di Volta Mantovana si sono recati sul posto per un meticoloso sopralluogo, raccogliendo i primi elementi utili e verificando la presenza di eventuali tracce lasciate dai malviventi.

Considerata l’entità del danno e la complessità dell’azione criminosa, le indagini sono state avviate a stretto giro e vedono impegnati in modo congiunto i militari della Stazione locale e gli specialisti del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. Gli inquirenti stanno setacciando le telecamere di videosorveglianza della zona e i varchi di lettura targhe del comune per individuare i veicoli utilizzati dai ladri per la fuga.