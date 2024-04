Grande successo per Mantova Fiorita

MANTOVA Si è conclusa oggi l’edizione primaverile di Mantova Fiorita che ha colorate le vie del centro storico di Mantova per tutto il week end.

“Una manifestazione di grande successo che ripeteremo sicuramente periodicamente – commenta l’Assessore al commercio del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi – perché porta tanti visitatori e rende la nostra città più bella, attraente ed allegra”.

“Si conferma una kermesse molto apprezzata dai mantovani e dai turisti per la sua bellezza, i colori e i profumi che hanno meravigliato il pubblico – spiega Stefano Pelliciardi di SGP Grandi Eventi – una cornice di fiori per una città già bellissima. Molto soddisfatti i florovivaisti, stand sold out e grande partecipazione agli svariati laboratori confermano Mantova Fiorita un vero successo, un vero tour super colorato e profumato dove poter ammirare ed acquistare fiori, piante da interno o da esterno ma anche da giardino o orto, una proposta variegata che ha messo tutti d’accordo. Un mix che ha funzionato perfettamente tra floricultori, florovivaisti, laboratori, spettacoli e bel tempo che hanno reso la splendida città dei Gonzaga un meraviglioso giardino a cielo aperto”.

Tante installazioni in giro per la città hanno fatto da cornice alla mostra mercato il tutto accompagnato da laboratori e dalla mostra di auto Fiat 500 d’epoca realizzata dal Club Sinc Sent di Mantova. Le auto per l’occasione sono state allestite a tema floreale diventando delle vere e proprie opere d’arte.

Non sono mancati momenti musicali tra le vie del centro storico dove si sono esibite diverse band per accompagnare il pubblico in una passeggiata profumata tra i fiori in esposizione.

L’evento è promosso da Confartigianato Mantova e Cna Mantova con il patrocinio del Comune di Mantova e organizzata da SGP Grandi Eventi.