I sindaci appoggiano la candidatura di Bottani

MANTOVA Mancano poche ore alla sfida elettorale per il nuovo Governo della Provincia.

Il candidato Bottani continua la sua presenza sul territorio incontrando i Sindaci e i Consiglieri chiamati al

voto del 18 dicembre. Non manca il dialogo, la progettualità e l’ascolto sulle problematiche che esistono sul

nostro variegato territorio, nelle varie zone.

Emergono considerazioni rilevanti sia di metodo, sia di contenuto col passato e viene riconosciuto nel dialogo

e nella democraticità territoriale, un buon punto di partenza per dare alla Provincia, finalmente, il potere che

merita.

Nicola Cavatorta, Sindaco di Viadana. “Ho avuto modo di dialogare insieme al candidato presidente della

provincia Carlo Bottani nelle scorse settimane e durante una recente sua visita a Viadana, relativamente alle

criticità e alle potenzialità del nostro territorio. Bottani oltre ad aver dimostrato in questi anni capacità

amministrative nella sua Curtatone, ha avuto modo di interagire con le numerose realtà che compongono il

vasto ed eterogeneo territorio mantovano, soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo

attraversando. Certamente una visione proiettata al futuro e che sicuramente non si limita all’importante ma

scontata tematica delle strade. Pieno sostegno quindi a Carlo e alla candidata consigliere provinciale Donatella

Panizzi capogruppo di maggioranza a Viadana, entrambi li ringrazio per la disponibilità e tenacia con la quale

affronteranno una corsa elettorale importante per l’ intero territorio OglioPo”.

Giordano Busi, Sindaco di Asola. “Finalmente il 18 dicembre andremo ad eleggere il nuovo Consiglio

provinciale e l’amministrazione comunale di Asola è propensa ad un cambiamento attraverso il quale il

centrodestra con il suo presidente si prenda l’onore e l’onere di amministrare per rimediare ai tanti, troppi anni

di apatia, inefficienza e disinteresse soprattutto nei confronti di Asola e dell’Alto mantovano. Dal 2019

amministriamo Asola e non abbiamo mai visto il Presidente sul nostro territorio. Il silenzio non è un elemento

significativo.”

Enrico Volpi, Sindaco di Castiglione delle Stiviere. La Provincia di Mantova è un luogo particolare.

Incastonata tra tre regioni, otto province e 3 fiumi si trova ad essere vicinissima a tutto e nello stesso tempo

sola e a volte anche abbandonata.

C’è chi dice, anche recentemente, che è meglio soli che male accompagnati, ma nel mondo della

globalizzazione, del mercato libero e delle comunicazioni, restare soli è spesso un pericolo.

Per non farsi schiacciare e cercare di avere parola ai tavoli che contano occorre assumere massa critica e, non

potendo contare ovviamente sulla crescita demografica, al cospetto delle province confinanti che hanno

dimensioni e pesi decisamente superiori, occorre che il capoluogo e l’ente provincia vengano riconosciuti come

punti di riferimento da parte di tutti i territori provinciali.

Riconoscendo come fondamentale il recupero e il potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari con le

province confinanti e con Milano, non va dimenticato il rapporto stretto che deve esistere con il nostro

capoluogo.

In tal senso Carlo Bottani ha dimostrato e confermato una visione completamente nuova e incisiva del metodo

individuato per portare avanti queste tematiche.

La divisione in zone omogenee del territorio, la organizzazione di un sistema di interlocuzione e di

pianificazione periodica con i territori, il coinvolgimento sistematico degli amministratori locali; tutti questi

sono progetti innovativi e con enormi potenzialità di sviluppo.

Per non parlare di quanto questo approccio introduca un processo democratico e trasparente di gestione dei

processi decisionali completamente inedito rispetto alle precedenti amministrazioni provinciali. Purtroppo il

ritardo da colmare è ampio e i temi molteplici. Troppe le occasioni perdute in tanti anni di distacco politico e

gestionale rispetto al Governo Regionale.

Carlo Bottani è l’uomo giusto per condurre questo processo di ascolto e sintesi. Per questi motivi e per il bene

della mia comunità, Io sto con Carlo Bottani”.

Fabio Zacchi, Sindaco di Poggio Rusco. “Gestire la Provincia, specie dopo la sciagurata riforma Del Rio, non

è una cosa semplice, le risorse sono scarse, il personale è stato dimezzato, non esiste più una Giunta e i ruoli

di indirizzo politico sono riservati ad amministratori comunali già oberati di lavoro sui propri paesi. Per questo

motivo nutriamo profondo rispetto verso chi lo ha fatto finora ma non possiamo non evidenziare come negli

ultimi anni ci sia stato un atteggiamento di chiusura verso i Comuni e i territori, una mancanza di dialogo e di

trasparenza che ha fatto male all’ente, una mancata collaborazione e spesso una contrapposizione con la

Regione che non hanno fatto bene al nostro territorio, la non soluzione di problemi chiave dell’ente provinciale

come i tempi troppo lunghi per le autorizzazioni ambientali che ingessano la nostra economia, il concentrare

attenzioni, risorse e opportunità sul capoluogo a discapito di tutte le altre zone della provincia. Solo l’elezione

di Carlo Bottani rappresenterà un reale cambiamento, una garanzia di attenzione, di dialogo e di trasparenza

per tutti. Grandi sfide ci attendono, soprattutto in un momento in cui sarà fondamentale intercettare e spendere

al meglio le risorse del PNRR per risollevare tutta la nostra provincia, ci auguriamo che dal 19 dicembre ci sia

una svolta che porti tutte le forze politiche e tutti gli amministratori mantovani a lavorare insieme per colmare

le mancanze del nostro territorio e costruire un futuro di sviluppo sostenibile per le nostre comunità.”